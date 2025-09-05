Путин сообщил о новых мерах по ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на приобретение жилья на вторичном рынке. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По словам президента, расширение программ доступной ипотеки станет дополнительным стимулом для решения демографических проблем в регионе. Помимо этого, глава государства дал указание расширить действие ипотечной программы со ставкой 2% на территории Дальнего Востока, включив в нее всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений. На заседании работает корреспондент URA.RU. Агентство ведет прямую трансляцию мероприятия.
По словам президента РФ, необходимо обеспечить возможность получения дальневосточной ипотеки для всех многодетных семей, проживающих в регионе. Путин также обратил внимание на то, что показатели рождаемости третьих и последующих детей в семьях дальневосточников существенно выше среднероссийских значений. По его словам, на Дальнем Востоке этот показатель превышает общероссийский уровень на четверть.
Кроме того, Путин отметил, что на протяжении последних девяти лет наблюдается устойчивое увеличение числа молодых людей, переезжающих на Дальний Восток. По словам российского лидера, регион становится привлекательным для граждан в возрасте от 20 до 24 лет. Путин также подчеркнул, что именно на Дальнем Востоке закладывается будущее страны, и молодое поколение осознает значимость этого процесса.
