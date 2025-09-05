Российская молодежь активно переезжает на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин заявил о стабильном притоке молодежи на Дальний Восток в последние девять лет. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам президента, регион становится центром притяжения молодых россиян в возрасте от 20 до 24 лет.
«Молодежь со всей страны поехала на Дальний Восток... Девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет трансляцию мероприятия.
Российский лидер подчеркнул, что будущее России формируется на Дальнем Востоке, и молодое поколение это понимает. Государство намерено создать все необходимые условия для получения качественного и современного образования в этом регионе. По словам Путина, власти РФ продолжат совершенствовать системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, ориентируя их на запросы и потребности предприятий, работающих в регионе.
Президент также сообщил о запуске новой фазы развития Дальнего Востока, акцентировав внимание на важности применения передовых и высокотехнологичных подходов в этом регионе. Путин отметил, что Дальний Восток должен выступать в качестве платформы для внедрения современных цифровых инноваций и широкого использования беспилотных технологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.