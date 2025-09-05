Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

Запасов угля на Дальнем Востоке России хватит на 900 лет при текущих темпах добычи. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Глава государства призвал переориентировать угольную отрасль на внутренний рынок.
«Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет... Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ.
В случае рационального использования угольных ресурсов внутри страны отрасль сможет избежать проблем, связанных с изменениями внешней конъюнктуры, подчеркнул российский лидер. Несмотря на то что ситуация на международных рынках важна для российской угольной промышленности и требует внимания, приоритет должен отдаваться развитию внутреннего рынка.
Юбилейный 10-ый Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке и будет проходить до 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основное внимание форума уделено теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.