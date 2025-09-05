Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступает на ВЭФ-2025
Путин выступает на ВЭФ-2025 Фото:

Запасов угля на Дальнем Востоке России хватит на 900 лет при текущих темпах добычи. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Глава государства призвал переориентировать угольную отрасль на внутренний рынок.

«Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет... Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ.

В случае рационального использования угольных ресурсов внутри страны отрасль сможет избежать проблем, связанных с изменениями внешней конъюнктуры, подчеркнул российский лидер. Несмотря на то что ситуация на международных рынках важна для российской угольной промышленности и требует внимания, приоритет должен отдаваться развитию внутреннего рынка.

Юбилейный 10-ый Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке и будет проходить до 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основное внимание форума уделено теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запасов угля на Дальнем Востоке России хватит на 900 лет при текущих темпах добычи. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Глава государства призвал переориентировать угольную отрасль на внутренний рынок. «Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет... Россия должна ориентировать свою угольную отрасль на внутренний рынок», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания ВЭФ. В случае рационального использования угольных ресурсов внутри страны отрасль сможет избежать проблем, связанных с изменениями внешней конъюнктуры, подчеркнул российский лидер. Несмотря на то что ситуация на международных рынках важна для российской угольной промышленности и требует внимания, приоритет должен отдаваться развитию внутреннего рынка. Юбилейный 10-ый Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке и будет проходить до 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основное внимание форума уделено теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...