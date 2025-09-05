Путин рассказал о просьбах Киева

Восточный экономический форум — 2025

Украинская сторона обращается к Москве с просьбами о контактах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, РФ готова обсуждать вопросы с Украиной, однако не видит перспектив для достижения договоренностей по ключевым темам.

«Мы видим, что киевская сторона просит Россию о контактах», — сказал президент на пленарном заседании. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Путин подчеркнул, что не видит перспектив для достижения соглашений по основным вопросам. Договориться по ключевым направлениям с украинской стороной сейчас практически невозможно.

Еще недавно Украина отрицала возможность каких-либо контактов с Россией, однако теперь обращается с подобными просьбами, отметил глава РФ. Он добавил, что вряд ли у нынешнего руководства в Киеве найдется политическая воля для достижения договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским в случае его визита в Москву. По словам российского лидера, возможность такой встречи никогда не исключалась. Вместе с тем Путин отметил, что вызывает сомнения актуальность и целесообразность подобной встречи.

Во Владивостоке 3 сентября открылся юбилейный, 10-ый Восточный экономический форум, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и завершится 6 сентября. В текущем году центральным вопросом форума определено укрепление партнерства на Дальнем Востоке в целях поддержания мира и устойчивого развития региона. URA.RU ведет трансляцию планерного заседания с участием Владимира Путина.

