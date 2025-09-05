Путин: гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки гарантий безопасности как для РФ, так и для Украины. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ. По словам главы государства, выполнение будущих договоренностей не вызывает сомнений.
«Если договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — заявил Путин на форуме. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет трансляцию мероприятия.
Помимо этого, президент России заявил, что украинская сторона инициирует обращения к Москве с просьбами о контактах. Глава государства подчеркнул, что РФ открыта к обсуждению вопросов с Украиной, однако, по мнению Путина, возможности для достижения соглашений по основным вопросам пока отсутствуют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.