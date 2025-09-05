Путин рассказал, что Россию не устраивает в политике Киева

Путин: Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО
По словам Путина, вопрос вступления Украины в НАТО напрямую затрагивает интересы России
По словам Путина, вопрос вступления Украины в НАТО напрямую затрагивает интересы России
Восточный экономический форум — 2025

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. По словам главы государства, этот вопрос напрямую затрагивает долгосрочные интересы России в сфере национальной безопасности.

Путин напомнил, что ранее руководство Украины, бывший президент Виктор Янукович и его правительство, выступали против интеграции страны в НАТО. Ситуация кардинально изменилась после событий 2014 года, которые называют госпереворотом. В результате смены власти, по словам Путина, к руководству страной пришли силы, настроенные на ускоренную интеграцию Украины в западные структуры, в том числе в НАТО. Эта трансформация политического курса Киева вызывает у Москвы серьезные опасения.

Вместе с тем российский президент признал, что каждая страна имеет суверенное право самостоятельно определять свою внешнеполитическую линию и пути обеспечения собственной безопасности. Однако, по его словам, такие решения не должны приниматься в ущерб безопасности других государств. Ранее Владимир Путин признал право Украины на вступление в ЕС.

