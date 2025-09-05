ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и военные аэродромы ВСУ

ВС РФ нанесли серию массированных и групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 30 августа по 5 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Особое внимание в ходе ударов было уделено военным аэродромам ВСУ. Поражены цеха по производству и места хранения беспилотников большой дальности. Кроме того, нанесены удары по арсеналам и пунктам временной дислокации украинских военных формирований. В официальном сообщении Минобороны также отмечается уничтожение пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot, поставленных Украине странами Запада.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.