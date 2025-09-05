Режиссер, работавший с Аглаей Тарасовой, назвал недоразумением ее задержание за наркотики

Режиссер Артем Захарьян назвал задержание Тарасовой ошибкой
Работа над сериалом «Санкционер» уже завершена, идет монтаж, отметил режиссер
Работа над сериалом «Санкционер» уже завершена, идет монтаж, отметил режиссер Фото:
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Режиссер сериала «Санкционер» Артем Захарьян выразил сомнения в причастности Аглаи Тарасовой к умышленной контрабанде наркотиков. В интервью URA.RU он предположил, что инцидент в аэропорту Домодедово мог быть ошибкой.

«Умысел злоумышленников либо какая-то ошибка, либо недоразумение», — заявил Захарьян. Таким образом он прокомментировал задержание актрисы.

Захарьян уточнил, что Тарасова вернулась в Россию не для съемок — работа над сериалом «Санкционер» уже завершена, идет монтаж. Актриса играла в проекте роль Оксаны.

Звезда сериалов «Беспринципные» и «Интерны» Аглая Тарасова была задержана накануне в аэропорту Домодедово с 0,4 грамма гашишного масла в электронном устройстве для курения (вейпе). Ей грозит от трех до семи лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Сама актриса вернулась из Израиля, где такое масло легализовано.

