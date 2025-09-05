Режиссер, работавший с Аглаей Тарасовой, назвал недоразумением ее задержание за наркотики

Режиссер сериала «Санкционер» Артем Захарьян выразил сомнения в причастности Аглаи Тарасовой к умышленной контрабанде наркотиков. В интервью URA.RU он предположил, что инцидент в аэропорту Домодедово мог быть ошибкой.
«Умысел злоумышленников либо какая-то ошибка, либо недоразумение», — заявил Захарьян. Таким образом он прокомментировал задержание актрисы.
Захарьян уточнил, что Тарасова вернулась в Россию не для съемок — работа над сериалом «Санкционер» уже завершена, идет монтаж. Актриса играла в проекте роль Оксаны.
Звезда сериалов «Беспринципные» и «Интерны» Аглая Тарасова была задержана накануне в аэропорту Домодедово с 0,4 грамма гашишного масла в электронном устройстве для курения (вейпе). Ей грозит от трех до семи лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Сама актриса вернулась из Израиля, где такое масло легализовано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.