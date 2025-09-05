Что всегда будет работать, если нет интернета: актуальный список

Крупнейшие российские операторы связи начали сохранять доступ к основным интернет-сервисам во время введения ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России. Там пояснили, что такой механизм реализуется для обеспечения непрерывного доступа граждан к важным сервисам.
В пилотном проекте участвуют сотовые операторы, мессенджеры, маркетплейсы, онлайн-карты и сайты официальных ведомств. О том, какие сервисы будут работать при отключении мобильного интернета — в материале URA.RU.
Минцифры составило список «белых» сайтов
Минцифры сформировало перечень сайтов, доступ к которым будет гарантирован даже при отключении мобильного интернета. В реестр вошли все государственные сайты, сервисы «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, онлайн-банкинг крупнейших российских банков, сервисы оператора платежных карт, личные кабинеты операторов связи «большой четверки», площадки Mail.ru и «Дзен», Avito, видеосервисы Rutube и «Кинопоиск», онлайн-карты 2GIS и сайт торговой сети «Магнит». Как уточняет РБК, часть ресурсов также фигурирует в перечне, который предоставил оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), где упоминается национальный мессенджер Max. В ведомстве отмечают, что перечень будет обновляться с учетом меняющихся технологических условий и запросов граждан.
Почему возникают ограничения связи
Власти российских регионов отмечают, что все меры по частичному ограничению мобильного интернета связаны исключительно с вопросами безопасности. За последние месяцы подобные решения приняли губернаторы Липецкой, Тульской, Саратовской, Омской областей, а также главы Татарстана, Краснодарского края и Удмуртии.
По словам пресс-службы главы Татарстана, ограничения мобильного интернета вводятся для противодействия террористическим атакам с использованием дронов. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что мера не всегда связано с непосредственным появлением беспилотников — зачастую речь идет о профилактике и усилении контроля воздушного пространства.
Кроме мер безопасности, причиной временных ограничений интернета становятся технические работы и проведение массовых мероприятий. Например, в Москве мобильный интернет ограничивали с 7 по 9 мая в рамках подготовки празднования Дня Победы, а в Санкт-Петербурге — во время Петербургского международного экономического форума с 18 по 21 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.