Сирия, Украина, Афганистан: граждане каких стран чаще всего просили убежище в России в 2025 году

Граждане Сирии и Украины чаще других запрашивали временное убежище в России за январь–сентябрь 2025 года. За девять месяцев от сирийцев поступило 2 823 заявления против 161 за тот же период прошлого года. Украинцы подали 2 527 заявлений и заняли второе место по числу обращений.

«Граждане Сирии и Украины возглавили список иностранцев, обратившихся за временным убежищем в России по итогам января–сентября 2025 года», — передает ТАСС, ссылаясь на статистические материалы. По данным агентства, речь идет именно о ходатайствах о временном убежище, поданных иностранными гражданами в установленном порядке в российские органы.

Согласно статистике, в числе лидеров по числу запросов на убежище также оказались граждане Афганистана (211 заявлений), Узбекистана (153) и Германии (93). По сравнению с 2024 годом число обращений от афганцев и немцев сократилось на 115 и 23 соответственно, а от граждан Узбекистана выросло на 23. В десятку стран, чьи граждане чаще всего просили временное убежище в РФ, вошли Туркмения (66 заявлений), Палестина (53), Армения (45), Молдавия (44) и Израиль (37).

