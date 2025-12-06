Сирия, Украина, Афганистан: граждане каких стран чаще всего просили убежище в России в 2025 году
Всего за девять месяцев 2025 года в РФ попросили убежище 6 640 иностранцев (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Граждане Сирии и Украины чаще других запрашивали временное убежище в России за январь–сентябрь 2025 года. За девять месяцев от сирийцев поступило 2 823 заявления против 161 за тот же период прошлого года. Украинцы подали 2 527 заявлений и заняли второе место по числу обращений.
«Граждане Сирии и Украины возглавили список иностранцев, обратившихся за временным убежищем в России по итогам января–сентября 2025 года», — передает ТАСС, ссылаясь на статистические материалы. По данным агентства, речь идет именно о ходатайствах о временном убежище, поданных иностранными гражданами в установленном порядке в российские органы.
Согласно статистике, в числе лидеров по числу запросов на убежище также оказались граждане Афганистана (211 заявлений), Узбекистана (153) и Германии (93). По сравнению с 2024 годом число обращений от афганцев и немцев сократилось на 115 и 23 соответственно, а от граждан Узбекистана выросло на 23. В десятку стран, чьи граждане чаще всего просили временное убежище в РФ, вошли Туркмения (66 заявлений), Палестина (53), Армения (45), Молдавия (44) и Израиль (37).
Всего за январь–сентябрь 2025 года временное убежище в РФ попросили 6 640 иностранцев, из них 2 762 — из 24 недружественных стран. За аналогичный период прошлого года заявления подали 3 084 иностранца из 25 государств. Напомним, что временное убежище дает право на законное проживание в России, работу без специального разрешения, получение медпомощи по ОМС, а также может стать первым шагом к оформлению вида на жительство и гражданства.
