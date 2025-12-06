Кто из самозанятых получает больше всех

Аренда жилья стала самым прибыльной сферой в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Больше всего из самозанятых в России получают те, кто сдают жилье в аренду, делают ремонт оборудования и занимаются автоперевозками. Об этом сообщили аналитики платформы для отношений с самозанятыми «Консоль». Эксперты изучили доходы исполнителей в мегаполисах и регионах и назвали направления, которые приносят самозанятым максимальный заработок.

«В мегаполисах максимальный доход приносит сдача в аренду недвижимости, сложный ремонт и высококвалифицированные услуги, а в регионах — интеллектуальные услуги, такие как консультации и преподавание, — рассказали эксперты „Ленте.ру“. По их данным, владельцы сдаваемых в аренду квартир в Москве в среднем получают 65 280 рублей в месяц — это самый высокий доход среди всех сфер. В ремонте оборудования средний доход составляет 33 840 рублей, в сфере автотранспорта — 32 478 рублей.

Кроме того, самым географически распространенным высокодоходным направлением стал консалтинг. В Московской области средний чек по услугам консультирования достигает 17 358 рублей, в Ставропольском крае — 14 496 рублей. Отдельно аналитики выделили сферу доставки: такие услуги остаются массовым и устойчивым источником дохода для самозанятых по всей России. Наивысший средний чек за доставку в Приморском крае и Оренбургской области составляет около 8,5 и 7,5 тысячи рублей соответственно.

