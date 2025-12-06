В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА
06 декабря 2025 в 08:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность, связанная с использованием беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим возможны снижение скорости мобильного интернета и перебои в его работе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал