Россия заняла третье место среди стран G20 по дешевизне электричества

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по дешевизне электроэнергии для домохозяйств. Это следует из открытых данных, статистики Евростата и Росстата.

«Так, по последним доступным данным на этот год, дешевле всего стоимость киловатт-часа для домохозяйств оказалась в Саудовской Аравии — 0,05 доллара и в Турции — 0,066 доллара. На третьем месте расположилась Россия, где, согласно данным Росстата, средняя стоимость киловатт-часа обходится в среднем в 5,26 рубля или 0,068 доллара», — говорится в исследовании РИА Новости.

Как следует из расчетов, в пятерку стран G20 с самым недорогим электричеством для населения также вошли Индия (0,073 доллара за киловатт-час) и Китай (0,075 доллара). В десятке оказались Аргентина (0,082 доллара), Индонезия (0,09), Мексика (0,11), Канада (0,12) и Южная Корея (0,13). Все показатели приведены без учета промышленных тарифов и относятся только к домохозяйствам.

Самое дорогое электричество среди стран «двадцатки», по данным агентства, платят потребители в Европе. В Германии киловатт-час обходится в 0,4 доллара, в Италии — 0,37 доллара, в Великобритании — 0,35 доллара. В пятерку стран G20 с самыми высокими тарифами для населения также вошли Франция (0,259 доллара) и Австралия (0,256 доллара).