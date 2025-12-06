Как задать вопрос на прямую линию Путина из-за рубежа
Задать вопрос Путину могут не только россияне, но и иностранные граждане
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Иностранцы смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, позвонив по специальным номерам и через официальный сайт. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
«Для звонков из-за рубежа по мобильному телефону выделены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40», — сообщили ТАСС в компании. Кроме того, обращения также принимаются через сайт moskva-putinu.ru и домен москва-путину.рф.
Для стационарных телефонов в ряде государств применяется иной формат набора. В большинстве стран дозвониться в кол-центр можно по номерам 007 499 550-40-40 и 007 495 539-40-40. Иностранным гражданам также можно оставить вопрос через онлайн-форму на сайте, указав контактные данные и текст обращения.
Вопросы Путину собирают через чат-бот «Итоги года с В. Путиным» в национальном мессенджере MAX, а также через сайт moskva-putinu.ru, приложение «Москва — Путину», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», звонки и SMS. Прием обращений начался 4 декабря и продлится до окончания программы 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени, прием обращений будет идти до завершения трансляции.
