Какое наказание ждет за незаконно срубленную к Новому году елку

Гражданам в России грозит штраф до четырех тысяч рублей за самовольную вырубку новогодней ели и других деревьев в лесу без разрешения. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он напомнил, что статья 8.28 КоАП РФ запрещает рубить, повреждать или выкапывать деревья, кустарники и лианы в лесах без оформленных документов.

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев: для граждан — штраф от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — заявил Поздняков. Его слова приводит RT.

Он уточнил, что, если нарушение совершено с использованием техники или на территории лесопарковой зоны размер административного штрафа для граждан будет составлять от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. По его словам, под действие статьи подпадает любая незаконная вырубка, в том числе если человек срубил одну ель «для себя» без разрешения. Поздняков напомнил, что законно новогодние ели можно приобрести на официальных елочных базарах и в торговых сетях, а заготовка деревьев для продажи допускается только при наличии договоров и порубочных билетов.