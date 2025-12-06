В Рязани произошел пожар после атаки ВСУ: карта БПЛА на 6 декабря

Над российскими регионами уничтожили 116 беспилотников и еще несколько над Ленобластью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ снова попытались атаковать Россию беспилотниками. По данным Минобороны, над регионами уничтожили 116 дронов. Больше всего — над Рязанской областью. Согласно официальным данным, в Рязани из-за падения обломков дрона произошло возгорание. Оно было оперативно потушено. Карта ударов беспилотников на 6 декабря — в материале URA.RU.

Рязанская область

По данным Минобороны, над регионом уничтожили 29 беспилотников. Обломки БПЛА упали в нескольких районах города Рязани. Возгорания, возникшие в результате падения, оперативно ликвидированы.

По предварительной информации, жертв и серьезных разрушений нет, в настоящее время проводится оценка материального ущерба. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор региона Павел Малков в своем telegram-канале.

Ленинградская область

Над регионом сбили несколько беспилотников. Согласно официальному сообщению, действуют режим беспилотной опасности. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Воронежская область

Ночью обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что никто не пострадал. По данным Минобороны, над регионом уничтожили 27 дронов. Атака на регион шла примерно семь часов.

Белгородская область

Над регионом уничтожен 21 беспилотник. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать автомобиль чиновника.

Во время рабочей поездки в поселок Борисовка машина председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева подверглась удару вражеского беспилотного летательного аппарата. На момент атаки Лазарев находился в безопасности — внутри расположенного поблизости здания, а водитель за несколько минут до удара успел выйти из машины, что спасло ему жизнь. Автомобиль получил значительные повреждения.

Какие еще регионы попытались атаковать ВСУ

Беспилотники также были уничтожены над Брянской областью. Средства ПВО сбили 23 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.