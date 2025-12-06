Газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда в случае отказа хозяина

Газовщики получат право принудительного доступа в квартиры по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газовые службы в России смогут по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры для проверки оборудования, если жильцы ранее отказались их пустить. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования», — заявил Колунов РИА Новости. По его словам, для рассмотрения таких дел суду установят сокращенный срок — 12 дней, а также изменят Гражданский процессуальный кодекс, чтобы решения суда сразу вступали в силу и подлежали немедленному исполнению.

Парламентарий уточнил, что после отказа жильца газовая служба подаст заявление в суд. По итогам решения суда специалисты смогут вернуться уже вместе с полицией или ФССП и получить право принудительного доступа в квартиру. Порядок уведомления граждан о проверках правительство РФ утвердит отдельным постановлением. Предполагается, что извещения будут направляться в электронном и бумажном виде не менее двух раз.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 26 февраля, сейчас документ дорабатывают ко второму чтению с участием федеральных органов власти, регионов и экспертов. Колунов добавил, что инициатива связана с ростом числа аварий: по данным МЧС, с июля 2024 по июль 2025 года в результате взрывов бытового газа в России погибли 73 человека, еще 187 пострадали.