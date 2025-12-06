Украина атаковала Россию сотней БПЛА
06 декабря 2025 в 09:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны сбили 116 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
