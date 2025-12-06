Российские «Герани» ударили по украинскому погранотряду под Сумами
Бойцы ВС РФ несколькими ударами БПЛА «Герань» уничтожили пункт управления противника
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские ударные беспилотники «Герань» поразили пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины под Сумами. В результате удара были уничтожены объект и техника противника, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на оперативные данные с сумского направления.
«На сумском направлении в районе Кияницы несколькими ударами БПЛА „Герань“ уничтожен пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ. Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Уничтожен практически весь транспорт», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Ранее ВС России ликвидировали спецроту 225-го штурмового полка ВСУ в районе Алексеевки на сумском направлении. Боевая группа была уничтожена в ходе неудавшейся контратаки. До этого Служба Безопасности Украины начала проверку командования этого полка, передает RT.
