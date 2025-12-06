Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

Roblox попал под ограничения из-за отказа соблюдать российские законы Фото: Илья Московец © URA.RU

Американскую игровую платформу Roblox в ближайшее время не разблокируют в России. Об этом заявили в ведомстве.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в Роскомнадзоре. Такое сообщение передает РИА Новости

Роскомнадзор уточнил, что это игра популярна у педофилов. Они знакомятся с несовершеннолетними в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь. В свою очередь игровая компания заявила, что готова соблюдать российские требования.

