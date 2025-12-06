Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
Roblox попал под ограничения из-за отказа соблюдать российские законы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Американскую игровую платформу Roblox в ближайшее время не разблокируют в России. Об этом заявили в ведомстве.
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в Роскомнадзоре. Такое сообщение передает РИА Новости
Роскомнадзор уточнил, что это игра популярна у педофилов. Они знакомятся с несовершеннолетними в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь. В свою очередь игровая компания заявила, что готова соблюдать российские требования.
Ранее ведомство сообщило, что решило ограничить платформу Roblox на территории России. Это решение было принято из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также из-за призывов к совершению противоправных насильственных действий, и пропаганду ЛГБТ*-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
