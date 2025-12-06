Долина не уточнила, когда вернет деньги за квартиру покупательнице
Долина планировала вернуть 112 миллионов рублей в течение трех лет
Певица Лариса Долина, заявившая в эфире Первого канала о готовности вернуть деньги за спорную квартиру покупательнице Полине Лурье, не уточнила, когда это сделает. Об этом сообщила адвокат пострадавшей Светлана Свириденко. По ее словам, из заявления артистки не следует, будет ли 112 миллионов рублей перечислены сразу или по частям.
«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и (без компенсации — ред.) прочих расходов», — заявила Свириденко. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что представители Лурье требуют полного возмещения ущерба, в том числе упущенной выгоды и сопутствующих затрат.
Конфликт вокруг квартиры возник после того, как в 2024 году. Тогда Долина призналась, что стала жертвой телефонных мошенников, которые в течение четырех месяцев убедили ее продать квартиру и перевести деньги на «безопасные счета». В общей сложности она отправила им более 300 млн рублей и продала жилье в Хамовниках айтишнице Полине Лурье. В марте 2025 года суд аннулировал сделку и вернул право собственности певице. В итоге Лурье, купившая жилье, осталась без собственности и без денег. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание по делу пройдет 16 декабря.
