Спецпредставитель Путина предрек «стирание Европы» из-за цензуры

Дмитриев назвал штраф соцсети Х на 120 млн евро несправедливым Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать социальную сеть X на 120 млн евро. По его словам, жесткая система цензуры в ЕС и наказание платформы подтверждают прогноз о скором «стирании» европейской цивилизации.

«Жесткая машина цензуры ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, очередной раз подтверждают предупреждение (президента США Дональда — ред.) Трампа в Стратегии национальной безопасности», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. По его словам, в этом документе говорится, что если нынешний политический курс сохранится, европейская цивилизация окажется перед «суровой перспективой исчезновения». Так он прокомментировал заявление официального представителя ЕК Тома Ренье о штрафе за нарушение европейского закона о цифровых услугах (DSA).

В июле Еврокомиссия направила соцсети Х предварительное предупреждение за нарушения DSA в части прозрачности рекламы и предоставления исследователям доступа к открытым данным. Тогда ЕК сообщила, что за неустранение нарушений платформе грозят штрафы до 6% от ее глобального годового оборота.

Еврокомиссия регулярно направляет уведомления о нарушениях DSA таким сервисам, как X, TikTok и Meta (деятельность компании Meta в России запрещена как экстремистская). В случае повторных нарушений им могут грозить штрафы или ограничения деятельности в ЕС.