Над Россией в ночь на 6 декабря уничтожено 116 украинских беспилотников

В ночь на 6 декабря над регионами России было перехвачено и ликвидировано 116 украинских беспилотников. Противник пытался атаковать 10 регионов РФ, сообщает Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА были уничтожены над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. Шесть беспилотников пытались атаковать Тверскую область, по три были сбиты в Курской и Липецкой областях, два — в Тамбовской области. По одному БПЛА уничтожены в Тульской и Орловской областях.