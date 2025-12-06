Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Над Россией в ночь на 6 декабря уничтожено 116 украинских беспилотников

06 декабря 2025 в 09:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани

Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 6 декабря над регионами России было перехвачено и ликвидировано 116 украинских беспилотников. Противник пытался атаковать 10 регионов РФ, сообщает Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА были уничтожены над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. Шесть беспилотников пытались атаковать Тверскую область, по три были сбиты в Курской и Липецкой областях, два — в Тамбовской области. По одному БПЛА уничтожены в Тульской и Орловской областях.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани. Возгорание, которое возникло в результате падения обломков, оперативно ликвидировали.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал