Осужденный пожизненно националист Королев* потребовал у колонии 6,5 млн рублей

Пожизненно осужденный националист Николай Королев (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) подал в один из столичных судов иск к колонии особого режима «Полярная сова» и потребовал выплатить ему почти 6,5 млн рублей компенсации. Об этом говорится в судебных материалах.

«В поданном в один из столичных судов иске Королев указывал, что условия его многолетнего содержания в колонии особого режима „Полярная сова“ были нарушены», — следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В частности, он был недоволен климатом в Заполярье, условиями быта и состоянием камер. По его словам, в камерах было холодно и недостаточно света, в учреждении не было горячей воды, а туалет находился совсем рядом со спальным местом и не обеспечивал необходимой приватности.

Также осужденный жаловался на ухудшение здоровья, длительную социальную изоляцию и невозможность регулярно видеться с семьей. Все эти обстоятельства он оценил в 6,435 млн рублей компенсации морального вреда. Ответчиками по делу, помимо «Полярной совы», выступали и другие учреждения уголовно-исполнительной системы, где Королев содержался ранее.

Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что истец не подтвердил факт нарушения его прав со стороны колонии и других учреждений. В решении указано, что условия отбывания наказания соответствовали установленным требованиям, а доводы Королева не нашли объективного подтверждения. В результате его иск оставили без удовлетворения.

Королев был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве. Тогда суд назначил наказания восьми обвиняемым по делу, сроки составили от двух лет лишения свободы до пожизненного. В 2012 году Королев получил еще один приговор по делу об убийстве. Также он был признан создателем террористического сообщества «Белая масть» и лидером экстремистской группы «Спас».

В 2023 году МВД России сообщало о задержании в нескольких регионах лидеров неонацистской группировки «Белая масть», которых подозревали в подготовке серии тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По данным ведомства, идеологическим лидером сообщества выступал Королев, который, находясь в колонии, передавал указания соратникам через супругу. Она, как и предполагаемый координатор, подполковник Алексей Белков (признан террористом и экстремистом в РФ), были арестованы. В сентябре этого года суд вновь приговорил Королева к пожизненному сроку по делу «Белой масти», его соучастники получили от шести до 20 лет колонии.