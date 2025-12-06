Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах России 6 декабря

Минувшей ночью в России два аэропорта закрыли небо Фото: Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ночью 6 декабря в двух аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также по всей стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах страны — в материале URA.RU.

Какие аэропорты закрыли небо 6 декабря

Этой ночью временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова. Небо закрыли в 22:34 мск. Затем, в 5:14 мск, ограничения коснулись аэропорта Ярославля. Об ограничениях сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В 5:53 мск аэропорт Тамбова возобновил работу. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ярославле продолжаются.

Аэропорты Москвы: онлайн-табло

Внуково

Судя по онлайн-табло, во Внуково минувшая ночь прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Пекин, Душанбе, Сухум, Ереван и Алматы. Позже назначенного времени совершили посадку рейсы из Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Дубая, Еревана, Ярославля, Екатеринбурга, Тбилиси, Стамбула, Грозного, Хургады, Антальи и Самарканда.

Домодедово

В Домодедово ночью 6 декабря отменили несколько вылетов: в Ош (10:45 и 23:55) и Томск (23:00). Задержаны рейсы в Хамбантоту, Дубай, Калининград, Новосибирск, Хургаду, Сочи и Пензу. С опозданием прибыли самолеты из Салехарда, Ижевска, Эль-Кувейта, Шарджа, Самарканда и Еревана.

Шереметьево

В Шереметьево минувшая ночь прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Краснодар, Махачкалу и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Самары, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Кирова, Перми, Красноярска, Сочи, Хургады, Баку и Челябинска.

Аэропорт Санкт-Петербурга: онлайн-табло

В Пулково ночью 6 декабря не отменили ни один рейс. Задержаны вылеты в Сочи, Нарьян-Мар, Казань, Калининград, Хабаровск и Ургенч. С опозданием прибыли самолеты из Калининграда, Ярославля, Апатиты, Самары, Казани, Екатеринбурга, Сыктывкара, Москвы, Сочи и Белграда.

Аэропорт Екатеринбурга: онлайн-табло

Судя по онлайн-табло, ночь в Екатеринбурге прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Сыктывкар, Москву, Баку и Самарканд. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Томска, Алматы, Астаны, Нижнего Новгорода, Шарджа, Казани и Москвы.

Аэропорт Сочи: онлайн-табло