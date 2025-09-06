Раскрыт масштаб проведения ВЭФ во Владивостоке

ВЭФ-2025 во Владивостоке собрал более восьми тысяч участников
Форум во Владивостоке собрал множество гостей
Форум во Владивостоке собрал множество гостей Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке собрал более восьми тысяч участников и журналистов. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«В форуме приняли участие более восьми тысяч 400 участников и представителей СМИ», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что география форума оказалась чрезвычайно широкой, объединив гостей из 75 различных стран и территорий.

Как подчеркнул Кобяков, самыми многочисленными иностранными делегациями на ВЭФ-2025 стали представители стран Азии. Наибольшую активность проявили соседние и стратегически важные партнеры: Китай, Монголия, Индия, Япония и Лаос, что подтверждает растущее влияние форума как ключевой площадки для диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

