В Кремле высказались о предложении Китая по глобальному управлению

Песков: инициатива Китая о глобальном укреплении важна для России
Песков назвал «очень важной» выдвинутую Китаем инициативу о глобальном управлении
Восточный экономический форум — 2025

Инициатива Китая по глобальному управлению очень важна для современного этапа международных отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся», — сказал Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Он уточнил, что инициатива была выдвинута на саммите ШОС и теперь становится предметом серьезного обсуждения в международных кругах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по вопросам глобального управления на саммите ШОС, подчеркнув важность соблюдения международного права и равного участия всех стран. Президент России Владимир Путин охарактеризовал эти предложения как соответствующие интересам большинства государств и поддержал их на встрече в Пекине.

