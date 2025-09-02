Путин высказался об идее Китая по глобальному управлению

Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам глобального управления является хорошей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Хорошая», — так охарактеризовал инициативу КНР Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Он отметил, что предложения КНР соответствуют интересам большинства стран.
Ранее, на расширенном заседании «ШОС плюс», председатель КНР Си Цзиньпин представил свою инициативу по глобальному управлению, состоящую из пяти пунктов. Она акцентирует внимание на важности соблюдения международного права и многосторонности, а также равного участия всех стран в глобальном управлении.
Путин находится с четырехдневным визитом в Китае. Ранее он уже принял участие в саммите ШОС. Сегодня российский лидер проводит встречи с зарубежными коллегами. После переговоров с Лукашенко Путин также может провести двустороннюю встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.
