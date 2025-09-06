Прогрессивные страны захотели сотрудничать с Россией

Кобяков: все прогрессивные страны хотят работать с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад сам себя изолирует, заявил Кобяков
Запад сам себя изолирует, заявил Кобяков Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Современные прогрессивные страны демонстрируют активную готовность к сотрудничеству с Россией. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«С Россией хотят работать все прогрессивные страны», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что лишь часть западных государств продолжает политику самоизоляции, добровольно устраняясь от взаимодействия с Москвой.

Это заявление было сделано в ходе итоговой пресс-конференции на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Кобяков на этой площадке выступал в качестве ответственного секретаря оргкомитета мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Современные прогрессивные страны демонстрируют активную готовность к сотрудничеству с Россией. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. «С Россией хотят работать все прогрессивные страны», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что лишь часть западных государств продолжает политику самоизоляции, добровольно устраняясь от взаимодействия с Москвой. Это заявление было сделано в ходе итоговой пресс-конференции на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Кобяков на этой площадке выступал в качестве ответственного секретаря оргкомитета мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...