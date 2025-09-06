Современные прогрессивные страны демонстрируют активную готовность к сотрудничеству с Россией. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
«С Россией хотят работать все прогрессивные страны», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что лишь часть западных государств продолжает политику самоизоляции, добровольно устраняясь от взаимодействия с Москвой.
Это заявление было сделано в ходе итоговой пресс-конференции на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Кобяков на этой площадке выступал в качестве ответственного секретаря оргкомитета мероприятия.
