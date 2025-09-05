05 сентября 2025

В Перми пенсионер пытался откупиться от гаишника

Пермяка, подложившего взятку инспектору ДПС, будут судить
Мужчина катался по городу на квадроцикле без номеров
В Перми перед судом предстанет 68-летний местный житель. Его обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать штрафа за езду на незарегистрированном квадроцикле. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления. 

«Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего пермяка. Мужчина обвиняется в покушении на дачу мелкой взятки сотруднику полиции. Инцидент произошел 1 августа 2025 года в Кировском районе Перми. Инспектор Госавтоинспекции остановил водителя, который ехал на квадроцикле без государственных номеров. Чтобы избежать административного наказания, пермяк попытался дать сотруднику ДПС 5 тысяч рублей. Он положил деньги на коврик под переднее пассажирское сиденье в служебной машине. Его действия были сразу пресечены правоохранителями», — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю. 

Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд. Пенсионеру грозит до года лишения свободы по статье о покушении на дачу взятки.

В Пермском крае ранее уже привлекали к уголовной ответственности местных жителей за противоправные действия в сфере дорожного движения. В начале 2025 года житель региона был осужден за использование поддельного водительского удостоверения, а в других случаях фигуранты дел пытались препятствовать осуществлению правосудия. Все эти дела также передавались в суд для рассмотрения.

