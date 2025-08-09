Суд вынес приговор пермяку, который катался с поддельными правами

Житель Пермского края осужден за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщается на странице Осинского районного суда в соцсети «ВКонтакте».
«Как установило следствие, в январе 2025 года мужчина, не имевший водительского удостоверения, но обладающий навыками вождения, решил купить права. Он заказал поддельный документ в интернете за 80 тысяч рублей. В начале февраля его остановили за рулем автомобиля. Мужчина предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, напечатанное на цветном принтере», — говорится в сообщении суда.
В суде подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел отсутствие судимости у мужчины и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Пермском крае уже фиксировались случаи привлечения жителей к уголовной ответственности за противоправные действия, связанные с судебными процессами. Так, один из обвиняемых по делу о преступлениях против несовершеннолетних был осужден за воспрепятствование осуществлению правосудия после того, как попытался изъять документы из материалов дела. Материалы этого уголовного дела также были переданы в суд для рассмотрения.
