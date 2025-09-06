В Пентагоне возмущены решением Трампа

Politico: в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США придется потратить миллиарды на ребрендинг, заявили в Пентагоне
США придется потратить миллиарды на ребрендинг, заявили в Пентагоне Фото:

В Пентагоне выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа о переименовании оборонного ведомства в «Министерство войны». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица.

«Многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов», — передает слова представителей оборонного ведомства издание. Там добавили, что это изменение не только потребует масштабной бюрократической работы. По их мнению, ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.

Как отмечают источники, потребуется заменить символику на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах мира, включая печати, фирменные бланки, униформу и даже сувенирную продукцию. Бывший чиновник Пентагона предупредил, что это решение будет использовано противниками США, включая Россию и Китай, для представления Вашингтона как угрозы международной стабильности.

При этом сенатор Митч Макконнелл подчеркнул, что укрепление обороноспособности требует реальных инвестиций, а не символических жестов. Несмотря на критику, Трамп не стал менять свое решение, заявив, что переименование станет сигналом силы и решимости США побеждать. Напомним, что историческое название «Министерство войны» использовалось в США до 1947 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пентагоне выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа о переименовании оборонного ведомства в «Министерство войны». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица. «Многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов», — передает слова представителей оборонного ведомства издание. Там добавили, что это изменение не только потребует масштабной бюрократической работы. По их мнению, ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности. Как отмечают источники, потребуется заменить символику на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах мира, включая печати, фирменные бланки, униформу и даже сувенирную продукцию. Бывший чиновник Пентагона предупредил, что это решение будет использовано противниками США, включая Россию и Китай, для представления Вашингтона как угрозы международной стабильности. При этом сенатор Митч Макконнелл подчеркнул, что укрепление обороноспособности требует реальных инвестиций, а не символических жестов. Несмотря на критику, Трамп не стал менять свое решение, заявив, что переименование станет сигналом силы и решимости США побеждать. Напомним, что историческое название «Министерство войны» использовалось в США до 1947 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...