В Пентагоне возмущены решением Трампа

В Пентагоне выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа о переименовании оборонного ведомства в «Министерство войны». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица.
«Многие официальные лица в Пентагоне недовольны переименованием в Министерство войны из-за огромного плана работ в связи с изменениями, которые могут обойтись в миллиарды долларов», — передает слова представителей оборонного ведомства издание. Там добавили, что это изменение не только потребует масштабной бюрократической работы. По их мнению, ребрендинг не поможет решить актуальные военные задачи, а лишь создаст дополнительные сложности.
Как отмечают источники, потребуется заменить символику на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах мира, включая печати, фирменные бланки, униформу и даже сувенирную продукцию. Бывший чиновник Пентагона предупредил, что это решение будет использовано противниками США, включая Россию и Китай, для представления Вашингтона как угрозы международной стабильности.
При этом сенатор Митч Макконнелл подчеркнул, что укрепление обороноспособности требует реальных инвестиций, а не символических жестов. Несмотря на критику, Трамп не стал менять свое решение, заявив, что переименование станет сигналом силы и решимости США побеждать. Напомним, что историческое название «Министерство войны» использовалось в США до 1947 года.
