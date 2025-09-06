В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

В Милане началась церемония прощания с известным итальянским модельером Джорджо Армани, которая продлится два дня. Она проходит в Armani/Teatro. Сообщается, на прощание с легендарным дизайнером пришло множество людей. Об этом пишет телеканал Sky TG24.
«Длинная, молчаливая очередь выстроилась с раннего утра на улице Виа Бергоньоне в Милане, где в театре Армани установлена часовня для упокоения Джорджо Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте канала Sky TG24.
В ближайшие два дня в Милан ожидается прибытие выдающихся представителей политики, бизнеса, киноиндустрии, телевидения и спорта — сфер, в которых Джорджио Армани проявил себя как разносторонний и неутомимый профессионал. Армани, заслуживший репутацию трудолюбивого мастера, вплоть до последних дней занимался подготовкой юбилейной коллекции к 50-летию модного дома. Демонстрация коллекции запланирована на конец сентября в галерее Брера и пройдет в намеченные сроки, несмотря на кончину кутюрье.
В Милане и в Пьяченце, где родился Армани, 8 сентября будет объявлен траур — в этот день состоятся похороны. Согласно воле модельера, церемония прощания пройдет в закрытом формате, без присутствия посторонних лиц.
Известный итальянский модельер и один из самых богатых людей страны Джорджо Армани умер в возрасте 91 года. Он скончался в четверг, 4 сентября. Причина смерти не называется, но сообщается, что Армани мирно ушел из жизни рядом с близкими. Издание Corriere della Sera сообщает, что несколько недель назад у основателя Armani была диагностирована легочная инфекция. По предварительной информации, возможной причиной смерти дизайнера могли стать осложнения, вызванные коронавирусом.
