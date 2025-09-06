NYT: спасатели в Афганистане помогали только мужчинам после землетрясения

Спасатели не стали помогать женщинам после землетрясения
Спасатели не стали помогать женщинам после землетрясения
Мощное землетрясение в Афганистане

Спасательные отряды в Афганистане после землетрясения оказывали помощь только мужчинам, так как, согласно местным традициям, им запрещено прикасаться к незнакомым женщинам. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на очевидцев.

«Казалось, женщины были невидимы... Мужчинам и детям оказали помощь в первую очередь, а женщины сидели отдельно», — рассказал NYT волонтер Тахзибулла Мухазеб, участвовавший в ликвидации последствий в провинции Кунар. Он отметил, что погибших женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать прямого контакта с кожей.

Мужчины-медики также отказывались оказывать медицинскую помощь пострадавшим женщинам, сообщили собеседники издания. В результате многие из них оставались без необходимой поддержки.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточных районах Афганистана в ночь на 1 сентября и стало одной из самых тяжелых катастроф в истории страны. По данным властей, число жертв превысило две тысячи человек. Евросоюз направил Афганистану один миллион евро и 130 тонн гуманитарной помощи. Власти страны обратились к России за поддержкой в ликвидации последствий. Спасательные работы затруднены из-за горного рельефа и разрушенной инфраструктуры.

