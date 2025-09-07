На Ильском нефтезаводе после падения обломков дрона произошло возгорание

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северном районе Краснодарского края ночью 7 сентября произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
«Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
На месте происшествия работали пожарно-спасательные формирования, а также специальные и экстренные службы региона. Персонал предприятия был эвакуирован в укрытия, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и минимизировать возможные риски для производства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.