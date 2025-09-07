Украинские беспилотники в ночь на 7 сентября атаковали территорию Воронежской области. Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. Из-за падения фрагментов сбитого дрона пострадал мирный житель.
Под ударами беспилотников ВСУ оказались несколько районов. На всей территории региона в данный момент действует режим опасности БПЛА. Подробнее об атаках на Воронежскую область — в материале URA.RU.
Регион под ударом ВСУ
Информация об уничтожении шести украинских дронов поступили поздно ночью. Беспилотники сбили над тремя районами области. В Лискинском и Россошанском районах была объявлена угроза удара БПЛА. Ближе к утру режим был снят. Однако беспилотная опасность по-прежнему действует на всей территории региона.
Пострадавшие и разрушения
Утром в одном из районов Воронежской области средства ПВО уничтожили еще несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения осколков беспилотника пострадал мужчина. Пострадавшему уже оказана необходимая помощь.
Фрагменты сбитых БПЛА также повредили кровлю и выбили стекла в частном доме. Кроме того, упавший дрон стал причиной пожара хозпостройки. Сейчас на месте работают оперативные службы для выяснения подробностей. Губернатор Воронежской Александр Гусев взял ситуацию на личный контроль.
Жителям рассказали о правилах поведения при атаке БПЛА
Население проинформировали о правилах безопасности при ударах беспилотников. Это необходимо, чтобы свести количество жертв и пострадавших к минимуму. Людям советуют не подходить к окнам, а при обнаружении дрона незамедлительно покинуть его зону видимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.