Два района Воронежской области — под ударами БПЛА: что известно о разрушениях и пострадавших. Карта

В Воронежской области при атаке БПЛА ранен мужчина
В регионе сохраняется режим опасности БПЛА
В регионе сохраняется режим опасности БПЛА
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Украинские беспилотники в ночь на 7 сентября атаковали территорию Воронежской области. Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. Из-за падения фрагментов сбитого дрона пострадал мирный житель. 

Под ударами беспилотников ВСУ оказались несколько районов. На всей территории региона в данный момент действует режим опасности БПЛА. Подробнее об атаках на Воронежскую область — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Регион под ударом ВСУ

Информация об уничтожении шести украинских дронов поступили поздно ночью. Беспилотники сбили над тремя районами области. В Лискинском и Россошанском районах была объявлена угроза удара БПЛА. Ближе к утру режим был снят. Однако беспилотная опасность по-прежнему действует на всей территории региона.

Пострадавшие и разрушения

Фрагменты сбитых беспилотников повредили частный дом и стали причиной пожара хозпостройки
Фрагменты сбитых беспилотников повредили частный дом и стали причиной пожара хозпостройки
Фото:

Утром в одном из районов Воронежской области средства ПВО уничтожили еще несколько дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения осколков беспилотника пострадал мужчина. Пострадавшему уже оказана необходимая помощь.

Фрагменты сбитых БПЛА также повредили кровлю и выбили стекла в частном доме. Кроме того, упавший дрон стал причиной пожара хозпостройки. Сейчас на месте работают оперативные службы для выяснения подробностей. Губернатор Воронежской Александр Гусев взял ситуацию на личный контроль.

Жителям рассказали о правилах поведения при атаке БПЛА

Население проинформировали о правилах безопасности при ударах беспилотников. Это необходимо, чтобы свести количество жертв и пострадавших к минимуму. Людям советуют не подходить к окнам, а при обнаружении дрона незамедлительно покинуть его зону видимости.

