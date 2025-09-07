Американский самолет-разведчик заметили в небе над Черным морем

Американский военный самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Соответствующие данные приводит мониторинговый сервис Flightradar24.
По информации сервиса, воздушное судно вылетело с территории Румынии и приступило к патрулированию над акваторией Черного моря. Причем пункт назначения самолета скрыт.
Самолеты типа Bombardier ARTEMIS II используются для воздушной разведки и наблюдения. Такие полеты фиксируются у границ России и вблизи зон международных конфликтов. В последние недели увеличилось число подобных инцидентов. Ранее в нейтральных водах Баренцева и Черного морей также фиксировались полеты американских разведывательных самолетов, таких как Boeing P-8A Poseidon и британский Boeing RC-135W Rivet Joint.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.