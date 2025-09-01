01 сентября 2025

Самолет-разведчик НАТО обнаружен рядом с Мурманском. Скрин

Самолет-разведчик кружит над Мурманском
Самолет-разведчик кружит над Мурманском

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи порта Мурманска. Об этом сообщается на портале Flightradar. Стартовую точку рейса фиксируют в международном аэропорту Кефлавик, расположенном в Исландии — государстве-члене НАТО.

«Американский Poseidon прямо сейчас кружит в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом Мурманска», — говорится в сообщении SHOT. Канал уточняет, что самолет не нарушает воздушное пространство РФ, но его активность фиксируется российскими средствами наблюдения.

Ранее разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который Великобритания приобрела у США, был зафиксирован в воздушном пространстве над западной частью Черного моря. Воздушное судно совершало маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря.

Самолет-разведчик кружил рядом с Мурманском
Самолет-разведчик кружил рядом с Мурманском
Фото:

