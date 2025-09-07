Спустя годы США снова разведывают данные об РФ: технические характеристики самолета Bombardier ARTEMIS II

Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II заметили над акваторией Черного моря. Он вылетел из румынского аэропорта имени Михаила Когэлничану. Его на картах заметили пользователи мониторингового сервиса Flightradar24. Согласно информации сервиса, судно достигло турецкого побережья, после чего отправилось обратно в румынский аэропорт. Отмечается, что пункт его назначения скрыт. Первый раз воздушное судно заметили у российской границы в 2020 году. Когда еще американская сторона пыталась получить разведданные из России и что известно о самом самолете — в материале URA.RU.
Самолет-разведчик уже патрулировал небо ранее
В 2020 году данный самолет базировался на территории Румынии. Оттуда он совершил вылеты в Грузию и вел разведку вблизи белорусской границы и российского анклава. Кроме того, присутствие воздушного судна два раза фиксировали в 2022 году — тогда он взлетел с румынского аэродрома Констанца и взял курс в сторону Крымского полуострова. Достигнув побережья, самолет облетел его с южной стороны и направилось к военно-морской базе в Новороссийске. Конечной точкой маршрута стала область на границе между Россией и Абхазией.
Также в 2021 году в акватории Балтийского моря воздушное судно приняло участие в военных учениях. Для его испытаний были использованы маневры Baltops-2021. По данным Минобороны США, появление воздушного судна страны в районе Калининградской области не стало неожиданностью для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Что представляет собой Bombardier ARTEMIS II
Bombardier ARTEMIS II (Challenger 650) является модифицированным бизнес-джетом, измененный компанией Leidos по заказу США. Он выпускается одноименной канадской компанией и принадлежат частным организациям, выполняющих контракты для Пентагона. Спецсамолет официально не принят на вооружение вооруженными силами Штатов и продолжает проходить этап тестовой эксплуатации. В перспективе планируется, что новые разведывательные воздушные суда заменят устаревшие Beechcraft RC-12X Guardrail — они находятся на вооружении с эпохи Холодной войны (5 марта 1946 — 1 февраля 1992 года).
Чем оснащен ARTEMIS II
ARTEMIS II оснащен современным оборудованием, позволяющим осуществлять сбор информации на значительном удалении от линии фронта. Согласно последним сведениям, данная платформа укомплектована средствами противодействия радиоэлектронным системам (РЭБ), что объясняет ее привлечение к патрулированию в приграничных районах. Турбореактивный ARTEMIS обладает улучшенными характеристиками по скорости, дальности полета и продолжительности пребывания в воздухе по сравнению с предшествующими моделями.
Представители Пентагона отмечают, что самолет оптимально подходит для выполнения задач в регионах с развитой системой ПВО. Кроме того, воздушное судно оборудовано аппаратурой для перехвата и анализа радиосообщений. Обработка поступающих данных осуществляется в автоматизированном режиме, что позволяет использовать результаты разведки для оперативного наведения высокоточного вооружения. Точные характеристики самолета засекречены.
Сколько в армии Вашингтона таких самолетов и где они базируются
Bombardier ARTEMIS II на протяжении нескольких лет эксплуатируются Штатами в качестве платформ радиоэлектронной разведки. В распоряжении Пентагона находятся два таких самолета: один с регистрационным номером N488CR принадлежит фирме lasai aviation llc, второй — N9191 — компании tenax aerospace llc.
Эти воздушные суда базируются, в частности, на территории Румынии и регулярно выполняют миссии над акваторией Черного моря. Также известно, что самолеты этой модификации использовались американскими ВВС для мониторинга ситуации в Белоруссии за три дня до их появления у южных рубежей России. Основной летный состав ARTEMIS, включая пилотов, предоставляется подрядчиком. Американское Минобороны ответственно лишь за установку экспериментального комплекса сенсоров на модернизированный бизнес-джет и направление собственного персонала для работы с этим оборудованием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.