Бабье лето настало: москвичей порадовали прогнозом погоды на новую рабочую неделю

В течение предстоящей недели в Москве и Подмосковье ожидается теплая и солнечная погода с дневными температурами от +19 до +25°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня небесная канцелярия порадует москвичей и жителей Подмосковья летней погодой», — отметил Тишковец в своем telegram-канале. В понедельник, 8 сентября, благодаря южной периферии антициклона в столичном регионе будет солнечно и сухо, с температурой в Москве +21…+24°C, по области +20…+25°C.
По данным синоптиков, бабье лето продолжится всю неделю, включая выходные. Ночные температуры будут колебаться в пределах +8…+11°C, дневные — +19…+22°C. Погода останется стабильной, без осадков, с повышенным атмосферным давлением.
Особенно теплой обещает быть погода на День города, 13 и 14 сентября. «Благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем, в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода», — подчеркнул Тишковец. В субботу днем ожидается +17…+20°C, в воскресенье +18…+21°C, что на 3–4 градуса выше климатической нормы сентября.
Ранее сообщалось, что в сентябре жители столицы могут столкнуться с тремя волнами потепления. Как отметил метеоролог, подобная погода сохранится до завершения первой декады месяца, то есть до 10 сентября, и осадки в этот период не прогнозируются. Не исключено также, что третья волна бабьего лета может наступить в двадцатых числах сентября.
