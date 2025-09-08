За неделю в ХМАО резко выросла заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Заболеваемость ОРВИ в Югре за прошлую неделю с 1 по 7 сентября выросла более чем на 30%. А число внебольничных пневмоний увеличилось почти на 20%.
«Зарегистрировано 45 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 31,7%. Зарегистрирован 1 случай гриппа», — говорится в исследовании на сайте Роспотребнадзора.
Врачи зафиксировали на 100 тысяч населения около 9 случаев внебольничных пневмоний. Это выше уровня предыдущей недели на 18,6%. На детей приходится 34,9% заболевших. «Если в семье есть заболевший, проконсультируйтесь с врачом и для экстренной профилактики принимайте противовирусные препараты», — добавляют инспекторы ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил кишечную палочку. Тогда речь шла о роднике на улице Лазарева в Нягани.
