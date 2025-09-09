Mash: на фестивале в Сахалине отравились 18 подростков

В Сахалинской области 18 подростков-волонтеров попали в больницу после отравление на фестивале «Крылья Сахалина», который проходил на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Основатель форума Дмитрий Третьяков сообщил URA.RU, что не в курсе ситуации. В Роспотребнадзоре по региону сообщили, что проверяют информацию.
По предварительным данным, причиной массового отравления могла стать курица, которую подавали волонтерам во время фестиваля. Сейчас все пострадавшие проходят лечение. Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят проверку условий приготовления и хранения пищи на фестивале.
