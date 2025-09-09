Хакеры из России парализовали ресурсы фондов, помогающих ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры смогли усложнить работу четырех фондов
Хакеры смогли усложнить работу четырех фондов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Хакерская группировка «Вектор Т8» осуществила масштабные кибератаки на четыре благотворительных фонда, оказывающих поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил представитель хакерской группы.

«Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине, два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии», — рассказал РИА Новости представитель хакеров. Он уточнил, что в ходе атаки были внесены изменения в системные настройки администратора, что вызвало сбои и остановку работы сервисов.

Ранее «Царьград» писал, что российские хакеры, связанные с группами Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, заявляли о взломе баз данных Генштаба ВСУ. Они получили доступ к сведениям о потерях украинской армии, а также к персональным данным военнослужащих и поставщиков вооружений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хакерская группировка «Вектор Т8» осуществила масштабные кибератаки на четыре благотворительных фонда, оказывающих поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил представитель хакерской группы. «Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине, два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии», — рассказал РИА Новости представитель хакеров. Он уточнил, что в ходе атаки были внесены изменения в системные настройки администратора, что вызвало сбои и остановку работы сервисов. Ранее «Царьград» писал, что российские хакеры, связанные с группами Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, заявляли о взломе баз данных Генштаба ВСУ. Они получили доступ к сведениям о потерях украинской армии, а также к персональным данным военнослужащих и поставщиков вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...