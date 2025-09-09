Хакеры из России парализовали ресурсы фондов, помогающих ВСУ

Хакерская группировка «Вектор Т8» осуществила масштабные кибератаки на четыре благотворительных фонда, оказывающих поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил представитель хакерской группы.
«Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине, два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии», — рассказал РИА Новости представитель хакеров. Он уточнил, что в ходе атаки были внесены изменения в системные настройки администратора, что вызвало сбои и остановку работы сервисов.
Ранее «Царьград» писал, что российские хакеры, связанные с группами Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, заявляли о взломе баз данных Генштаба ВСУ. Они получили доступ к сведениям о потерях украинской армии, а также к персональным данным военнослужащих и поставщиков вооружений.
