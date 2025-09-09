Российские города отказываются от отечественных трамваев в пользу белорусских: почему так происходит

В России на данный момент функционируют семь крупных производителей трамваев, за последние годы они активно работают над современными, технически продуманными вагонами, однако региональные власти по-прежнему время от времени отдают предпочтение трамваям, произведенным в других странах. URA.RU попробовало разобраться, в чем причина таких решений.
В августе 2025-го в Краснодаре вспыхнула крыша трамвая, следовавшего по маршруту № 3. Пламя охватило кабину водителя и переднюю часть вагона — она выгорела до каркаса. В результате ЧП никто не пострадал, но трамвайное движение пришлось временно изменить. Вспыхнувший состав собрали на базе минского «БКМ Холдинга», вагоны оснащены цифровой системой управления, климат-контролем и автономным ходом.
В пресс-службе «БКМ Холдинга» корреспонденту ответили, что в тот же день сотрудников сервисной службы, находящихся в регионе, привлекли к устранению последствий инцидента. Туда также направили представителей службы главного конструктора для участия в расследовании причин. Между предприятием и перевозчиком была достигнута договоренность о восстановлении трамвайного вагона, а те, которые не затронуло возгорание, признали исправными для дальнейшего использования.
Несколько российских городов также закупили трамваи белорусского производства в 2024 году, а в 2025 было решено расширить парк этих составов. Так, в Новосибирске должны появиться девять машинокомплектов из Минска, в Барнаул привезут еще 12 трамваев вышеупомянутого «БКМ Холдинга». При этом сотрудники барнаульского «Горэлектротранса» заявили, что трамваи из Беларуси сложно обслуживать за неимением деталей, а составы не подходят под условия путевой инфраструктуры.
«Какие трамваи покупать — это решение городов, выбор сейчас идет между российскими и белорусскими, другие не поставляются. Для трамваев, произведенных в России, доступен ускоренный сервис, то есть запасные части доставляются быстрее. В сравнении с отечественными белорусские трамваи, поставленные в Барнаул в 2024 году, имели достаточно много нареканий, там долгое время трамваи не работали, так как ждали поставки запчастей. Массовых сбоев с российскими трамваями нет, это говорит о том, что предприятия работают эффективнее, когда дело касается ремонта», — прокомментировал для URA.RU заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ по взаимодействию с регионами Илья Зотов.
По его мнению, власти российских городов делают выбор в пользу белорусских трамваев из-за стоимости. Белорусы могут снизить стоимость сильнее, чем отечественные компании.
«Наши предприятия не готовы настолько цену снижать ввиду того, что им придется поставить тот подвижной состав, который может быть небезопасным, некомфортным. Мне кажется, это не совсем правильно, нужно выравнивать условия, чтобы города выбирали не по цене, а по качеству, нужны единые правила игры для всех заводов», — заключил Зотов.
Корреспондент URA.RU также направил официальный запрос в Минтранс Краснодарского края с просьбой прокомментировать, почему при выборе трамваев решено было остановиться на белорусских поставщиках. Там ответили, что обращение зарегистрировано. Комментарий ожидается.
