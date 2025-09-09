Челябинец залез в квартиру знакомой, чтобы надругаться над ее дочерью

В Чебаркуле (Челябинская область) местный житель через форточку пробрался в квартиру своей знакомой, чтобы надругаться над ее 13-летней дочерью. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, за содеянное он получил 13 лет и один месяц колонии.
«Следствием и судом установлено, что в ночное время 26 февраля текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вопреки воле знакомой, незаконно проник через форточку в ее квартиру. Там он совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Собранные по делу доказательства не оставили сомнений в виновности мужчины. Его приговорили к 13 года и одному месяцу колонии строгого режима.
