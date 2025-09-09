Челябинец залез в квартиру знакомой, чтобы надругаться над ее дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Педофила отправили в колонию
Педофила отправили в колонию Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) местный житель через форточку пробрался в квартиру своей знакомой, чтобы надругаться над ее 13-летней дочерью. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, за содеянное он получил 13 лет и один месяц колонии.

«Следствием и судом установлено, что в ночное время 26 февраля текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вопреки воле знакомой, незаконно проник через форточку в ее квартиру. Там он совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Собранные по делу доказательства не оставили сомнений в виновности мужчины. Его приговорили к 13 года и одному месяцу колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркуле (Челябинская область) местный житель через форточку пробрался в квартиру своей знакомой, чтобы надругаться над ее 13-летней дочерью. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, за содеянное он получил 13 лет и один месяц колонии. «Следствием и судом установлено, что в ночное время 26 февраля текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вопреки воле знакомой, незаконно проник через форточку в ее квартиру. Там он совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Собранные по делу доказательства не оставили сомнений в виновности мужчины. Его приговорили к 13 года и одному месяцу колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...