Нетаньяху заявил о полной ответственности Израиля за удар по ХАМАС

Нетаньяху признал полную ответственность Израиля за удар по ХАМАС
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре

Израиль провел операцию по уничтожению руководства группировки ХАМАС на саммите в Катаре полностью самостоятельно — без координации с другими странами. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее всю ответственность», — отмечается в заявлении, опубликованном в telegram-канале Нетаньяху.

Ранее «Царьград» сообщал об атаке ВВС Израиля на саммит руководства ХАМАС в катарской Дохе. В результате атаки был ликвидирован глава политического крыла ХАМАС Халиль аль-Хайя и другие члены организации.

