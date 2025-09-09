Нетаньяху заявил о полной ответственности Израиля за удар по ХАМАС

Израиль провел операцию по уничтожению руководства группировки ХАМАС на саммите в Катаре полностью самостоятельно — без координации с другими странами. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее всю ответственность», — отмечается в заявлении, опубликованном в telegram-канале Нетаньяху.
Ранее «Царьград» сообщал об атаке ВВС Израиля на саммит руководства ХАМАС в катарской Дохе. В результате атаки был ликвидирован глава политического крыла ХАМАС Халиль аль-Хайя и другие члены организации.
