Министр финансов Непала Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих, которые раздели его до нижнего белья,, надели на голову шлем и погнали по реке. На появившемся видео министра гонят против течения реки в мотоциклетном шлеме.
Инцидент стал следствием массовых протестов из-за экономических трудностей в стране. Министр Паудель приехал на встречу с населением, но столкнулся с агрессией. В попытке спастись от разъяренной толпы он прыгнул в реку, однако протестующие не оставили его в покое.
Ранее «Царьград» писал, что жертвами протестов в Непале стали 22 человека. Премьер-министр Шарма Оли ушел в оставку, после чего в отставку последовал и непальский президент Рам Чандра Паудел. Беспорядки начались на фоне массовых ограничений соцсетей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.