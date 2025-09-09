Протестующие в Непале раздели до трусов министра финансов и погнали по реке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протестующие не оставили министра финансов Пауделя в покое даже после того, как он прыгнул в реку
Протестующие не оставили министра финансов Пауделя в покое даже после того, как он прыгнул в реку Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Министр финансов Непала Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих, которые раздели его до нижнего белья,, надели на голову шлем и погнали по реке. На появившемся видео министра гонят против течения реки в мотоциклетном шлеме.

Инцидент стал следствием массовых протестов из-за экономических трудностей в стране. Министр Паудель приехал на встречу с населением, но столкнулся с агрессией. В попытке спастись от разъяренной толпы он прыгнул в реку, однако протестующие не оставили его в покое.

Ранее «Царьград» писал, что жертвами протестов в Непале стали 22 человека. Премьер-министр Шарма Оли ушел в оставку, после чего в отставку последовал и непальский президент Рам Чандра Паудел. Беспорядки начались на фоне массовых ограничений соцсетей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр финансов Непала Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих, которые раздели его до нижнего белья,, надели на голову шлем и погнали по реке. На появившемся видео министра гонят против течения реки в мотоциклетном шлеме. Инцидент стал следствием массовых протестов из-за экономических трудностей в стране. Министр Паудель приехал на встречу с населением, но столкнулся с агрессией. В попытке спастись от разъяренной толпы он прыгнул в реку, однако протестующие не оставили его в покое. Ранее «Царьград» писал, что жертвами протестов в Непале стали 22 человека. Премьер-министр Шарма Оли ушел в оставку, после чего в отставку последовал и непальский президент Рам Чандра Паудел. Беспорядки начались на фоне массовых ограничений соцсетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...