Непальская армия проводит эвакуацию членов правительства из их домов в районе Бхайсепати с использованием вертолетов на фоне усиливающихся протестных акций, сообщает издание Kathmandu Post. Меры были приняты после многочисленных случаев поджогов и вандализма, совершенных в отношении резиденций министров.
Силовые структуры заявили, что армейские подразделения привлечены к обеспечению безопасности здания парламента. Кроме того, для защиты высокопоставленных лиц организовано пребывание в военных казармах. О причинах протестных акций в Непале — в материале URA.RU.
Что известно о правительстве Непала
История по спирали: как протесты прервали третий срок премьера
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне усиливающихся антиправительственных протестов. Решение главы правительства оставить свой пост связано с обострением ситуации в стране. Президент Непала Рам Чандра Паудел одобрил заявление премьера об отставке.
Оли занял пост премьер-министра Непала в октябре 2015 года. Тогда он столкнулся с тяжелейшими вызовами: последствиями разрушительных землетрясений и кризисом, вызванным принятием новой конституции. Протесты народностей мадхеси и тхару, недовольных федеративным устройством, привели к блокаде границы с Индией, что спровоцировало пятимесячную гуманитарную и экономическую блокаду. Не сумев справиться с кризисом, Оли в июле 2016 года ушел в отставку, чтобы избежать вотума недоверия.
В феврале 2018 года Оли вновь возглавил правительство после победы левого коалиции на выборах. Его второй срок был отмечен попыткой объединения коммунистических партий, которое в 2021 году Верховный суд признал недействительным, что лишило Оли парламентского большинства. Несмотря на поражение в голосовании по доверию, он ненадолго сохранил пост из-за отсутствия альтернативной коалиции, но в итоге был смещен решением суда в июле 2021 года. В июле 2024 года Шарма Оли в третий раз стал премьер-министром, возглавив коалиционное правительство после отставки Пушпы Камала Дахала.
«Соринка в чужом глазу»: критика со стороны США
Доклад Комиссии США по международной религиозной свободе о ситуации в Непале в 2023 году был расценен российскими экспертами как проявление неуважения к древним традициям этой страны. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, подчеркнул, что многие восточные культуры, включая Непал, имеют собственную многовековую историю, и подобная критика со стороны США, более молодого государства, является нарушением статусов и неуважением, подобным тому, как ученик пытается поучать учителя.
Российские представители единогласно осудили подобное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Глава Бурятии Алексей Цыденов охарактеризовал это как стремление «увидеть соринку в чужом глазу», а представитель Общественной палаты РФ Сергей Киришов добавил, что законы Непала соответствуют его конкретным условиям, и лишь сами непальцы вправе решать, как выстраивать государственную политику в религиозной сфере, без навязанного извне мнения.
Российско-непальский мост: отношения двух стран
Несмотря на географическую удаленность, Россия и Непал поддерживают теплые и дружественные отношения, основанные на схожих взглядах по международным вопросам. Хотя двусторонняя торговля невелика и пострадала от санкций, наблюдается ее восстановление через индийские цепочки поставок. Ключевыми направлениями многогранного сотрудничества являются экономика, техническое взаимодействие, туризм и развитие человеческих ресурсов.
Особый потенциал стороны видят в энергетике: Непал, богатый водными ресурсами, заинтересован в российских технологиях и опыте строительства гидроэлектростанций для реализации своего огромного неиспользованного потенциала. Кроме того, Россия уже доказала надежность своей авиатехники, такой как вертолеты Ми-17, в высокогорных условиях Непала и намерена расширять сотрудничество в области гражданской авиации, инфраструктуры и металлургии.
Наиболее перспективной для наращивания торговли признана аграрная сфера. Россия может значительно увеличить экспорт зерна, удобрений, сельхозтехники и продукции АПК, в то время как Непал предлагает чай, лекарственные травы, эфирные масла и шерстяные изделия. Планируется создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции. Ожидается, что к 70-летию установления дипломатических отношений в 2026 году будет реализован план по развитию туризма, что укрепит связи между странами.
Эффект домино: протесты привели к массовым отставкам
Кроме Оли, в отставку подал и министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак. Сам Оли объявил о своем уходе с поста премьера, сославшись на чрезвычайную ситуацию в стране и необходимость урегулирования политического кризиса в соответствии с конституцией.
Между тем участники протестов обратились с призывом назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности главы правительства после отставки Шармы Оли. Также свои посты покинули министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр водоснабжения Прадип Ядав.
Причины протестов
Правительственное расследование
Власти Непала примут решение о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли в стране на фоне ограничений доступа к ряду соцсетей. Соответствующее заявление сделал Шарма Оли, который впоследствии ушел в отставку.
По словам Оли официальные органы не ставили целью полностью блокировать использование социальных сетей и намерены обеспечить возможности для их функционирования. Оли также отметил, что продолжение протестных акций было необоснованным, и подчеркнул недопустимость дальнейшего развития подобных ситуаций.
Цифровой бунт: как запрет соцсетей привел к трагедии
Причиной массовых протестов стала блокировка ряда популярных соцсетей и интернет-платформ. Под запрет попали такие платформы, как Facebook, Instagram, WhatsApp (все соцсети принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), а также YouTube, X и другие.
Причиной блокировки власти назвали несоблюдение владельцами этих ресурсов требований по официальной регистрации соцсетей на территории Непала в установленный срок. Эта процедура предусмотрена Директивами по регулированию использования соцсетей, вступившими в силу в 2023 году. Ожидается, что регистрация платформ позволит государству более эффективно контролировать распространение нежелательного контента.
С 28 августа 2025 года компаниям предоставили семь дней для подачи соответствующих заявок. Вместе с тем представители крупнейших международных сервисов не выполнили предписание правительства.
В то же время сервисы TikTok, Viber, Nimbuzz и Popo Live были внесены в список прошедших регистрацию. Платформы Telegram и Global Diary направили заявки и ожидают их утверждения со стороны властей. Отмечалось, что доступ к тем платформам, которые выполнят требования и завершат процесс регистрации, будет восстановлен.
Вскоре власти Непала приняли решение отменить введенный запрет на доступ к соцсетям, одновременно сняв все сопутствующие ограничения на их функционирование. Это решение было обусловлено волной массовых протестных акций, в ходе которых, согласно официальной информации, погибли 19 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.