09 сентября 2025

Кадыров обратился к Симоньян из-за ее тяжелой операции

Кадыров поддержал Симоньян после ее тяжелой операции
Кадыров пожелал Симоньян крепкого здоровья и скорейшего выздоровления
Маргарита Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни и операции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главному редактору RT Маргарите Симоньян после ее тяжелой операции. Слова поддержки были опубликованы Кадыровым в его официальном telegram-канале.

«Маргарита Симоновна всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, защищает Россию в самых сложных условиях глобального давления, благодаря её принципиальности и профессионализму миллионы людей в России и за её пределами узнают правду», — подчеркнул Кадыров в своем обращении. Глава Чечни пожелал Симоньян скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ранее «Царьград» писал, что Маргарита Симоньян сообщила о тяжелой болезни в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Симоньян не стала называть точный диагноз, однако назвала свою болезнь «тяжелой» и заявила о предстоящей операции. Она уже проведена. 

