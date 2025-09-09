Кадыров обратился к Симоньян из-за ее тяжелой операции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главному редактору RT Маргарите Симоньян после ее тяжелой операции. Слова поддержки были опубликованы Кадыровым в его официальном telegram-канале.
«Маргарита Симоновна всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, защищает Россию в самых сложных условиях глобального давления, благодаря её принципиальности и профессионализму миллионы людей в России и за её пределами узнают правду», — подчеркнул Кадыров в своем обращении. Глава Чечни пожелал Симоньян скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
Ранее «Царьград» писал, что Маргарита Симоньян сообщила о тяжелой болезни в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Симоньян не стала называть точный диагноз, однако назвала свою болезнь «тяжелой» и заявила о предстоящей операции. Она уже проведена.
