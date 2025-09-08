От Данко до молитв: как поддерживают Симоньян, которой предстоит тяжелая операция

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции, которая запланирована на сегодня. В эфире телеканала «Россия 24» журналистка призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, не уточнив точный диагноз, но показала, что операция предстоит в области груди.
Многие выражают поддержку Симоньян, желая ей скорейшего выздоровления. Среди них военные, военкоры, журналисты и писатели. Кто обратился к Симоньян со словами поддержки — в материале URA.RU.
Болезнь и предстоящая операция
Маргарита Симоньян в эфире «России 24» сообщила, что в понедельник, 8 сентября, ей предстоит операция на сердце. «За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция. И я все равно пришла», — сказала она, не раскрывая деталей диагноза. Симоньян призналась, что долго сомневалась, стоит ли появляться в эфире в таком состоянии.
Поддержка от коллег и общественности
Захар Прилепин
Писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин выразил поддержку Симоньян в своем telegram-канале. «Сил Маргарите. Смотрел видео, онемев», — написал он. Прилепин отметил стойкость журналистки, которая, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает выступать публично и поддерживать других.
Юрий Котенок
Военный корреспондент Юрий Котенок пожелал Симоньян скорейшего выздоровления. «У Маргариты Симоньян диагностировано тяжелое заболевание. Завтра операция. Желаю Маргарите Симоновне как можно скорее побороть недуг и вернуться в строй! Господи, помоги!» — написал он в своем Telegram.
Анастасия Кашеварова
Журналистка и публицистка Анастасия Кашеварова посвятила Симоньян эмоциональный пост, отметив ее самоотверженность. «Огромное сердце — огромная боль. Я знаю, сколько Маргарита Симоньян помогает. Сколько отрывает любви, тепла, заботы, времени, сил, энергии от себя и от своей семьи — раздавая окружающим», — написала она. Кашеварова сравнила Симоньян с Данко, который вырвал свое сердце, чтобы осветить путь другим, и добавила: «На все воля Божья. А испытания Господь дает тем, в кого он верит больше всего».
Олег Царев
Бывший украинский политик и общественный деятель Олег Царев выразил поддержку Симоньян, назвав ее сильной женщиной. «Маргарита Симоньян, глава RT и очень сильная женщина, призналась, что тяжело больна и уже сегодня ей предстоит операция. Пожелаем ей удачи и выздоровления», — написал он в своем telegram-канале.
Игорь Молотов
Боец спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ Игорь Молотов выразил лаконичную поддержку. «Все будет хорошо, Маргарита Симоновна. Все должно быть хорошо», — написал он.
Поддержка общественности
Новость о болезни Симоньян вызвала широкий отклик в социальных сетях, где тысячи людей выражают ей поддержку. Среди комментариев преобладают искренние пожелания здоровья: «Маргарита, пожалуйста, выздоравливайте. Молимся за Вас, и за Тиграна», «Верьте в победу над болезнью! Вы — сможете!», «Маргарита, держитесь. Все у тебя будет хорошо!». Пользователи подчеркивают, что ценят ее работу и силу духа, особенно в условиях личных испытаний, включая состояние мужа. Многие призывают молиться за журналистку, выражая надежду на успешный исход операции.
